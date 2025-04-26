ХДС/ХСС и СДПГ обвинили в игнорировании интересов Восточной Германии

Коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ недостаточно учитывает интересы жителей Восточной Германии, 26 апреля заявил бывший премьер-министр Тюрингии и действующий вице-президент бундестага Бодо Рамелов в интервью немецкой редакционной сети (Redaktionsnetzwerk Deutschland).
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