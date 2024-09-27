Подполье: ВС России нанесли удар по офицерам нацистского батальона в Кривом Роге

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в здании Управления внутренних дел в Кривом Роге, по которому был нанесён удар, находились офицеры нацистского батальона «Шторм».
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