Сергей Марков: У свергнутых президентов Украины и Сирии деньги могут отнять. Поэтому в России они их тратят без огласки Михаил Зубов Фото: imago stock&people/Global Look Press Материал комментируют: Антон Орлов Сергей Марков В Госдуме прозвучал вопрос: а где деньги Асада, которые свергнутый президент Сирии перевозил грузовыми самолётами в Москву? Почему эти средства не поступают в бюджет России? Этот вопрос поднял депутат Дмитрий Кузнецов.
Куда делись тонны долларов и золота, которые Асад привёз в Москву
Комментарии
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Андрей Шмаров
Я бы не стал заглядывать в карманы Януковича и Асада. Лучше поинтересоваться, почему дали уехать Чубайсу, и где украденные им деньги. Если он ими откупился от властей, это одно дело. Совсем другое - если он увёз их с собой.
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12 час.
Коська
Странные люди эти депутаты!!! Оказывается они точно посчитали сколько использовалось машин для перевозки денег и золота Асадом. Это точно как нынешняя власть Украины посчитали на скольких КАМАЗах Янукович вывез МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ В БУМАЖНОМ ИСПОЛНЕНИИ!!! Но это потом выяснилось, что Янык ели ноги, с помощью России, унес, а тут исчийо КАМАЗы!!! Делаем вывод, что те и другие НЕ СОВСЕМ ЗДОРОВЫ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ ПОКАЗАТЕЛЕ и уж очень у них огромное желание покопаться в чужом кошельке, а может что то и прилипнит к потненьким ручонкам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8 час.
нн
наталья никифорова
А кто видел эти "тонны золота" и как их можно было вывезти из Сирии? То же касается и Януковича. Его "батоны" остались на Украине, когда этого любителя "вилять" Путин на вертолете эвакуировал с Украины. Домысливать можно что угодно, а если нет доказательств, так нечего и воздух колебать. А вот куда делся золотой запас Украины - вот действительно вопрос. А разве мы не проходили то же самое, когда америкосы вывозили наш золотой запас самолетами. А где "золото партии"? В мире есть одна страна, которая очень любит собирать золото по всему миру, но никогда его не возвращает, если вдруг его попросят вернуть.
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8 час.
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