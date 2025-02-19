Куда делись тонны долларов и золота, которые Асад привёз в Москву

Андрей Шмаров Я бы не стал заглядывать в карманы Януковича и Асада. Лучше поинтересоваться, почему дали уехать Чубайсу, и где украденные им деньги. Если он ими откупился от властей, это одно дело. Совсем другое - если он увёз их с собой.

Коська Странные люди эти депутаты!!! Оказывается они точно посчитали сколько использовалось машин для перевозки денег и золота Асадом. Это точно как нынешняя власть Украины посчитали на скольких КАМАЗах Янукович вывез МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ В БУМАЖНОМ ИСПОЛНЕНИИ!!! Но это потом выяснилось, что Янык ели ноги, с помощью России, унес, а тут исчийо КАМАЗы!!! Делаем вывод, что те и другие НЕ СОВСЕМ ЗДОРОВЫ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ ПОКАЗАТЕЛЕ и уж очень у них огромное желание покопаться в чужом кошельке, а может что то и прилипнит к потненьким ручонкам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!