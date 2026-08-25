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ИА Регнум

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Набиев: восхождение на Эверест — это стремление показать возможности человека

Набиев: восхождение на Эверест — это стремление показать возможности человека

Член Общественной палаты России, параспортсмен Рустам Набиев 24 августа назвал целью восхождения на Эверест стремление показать своим примером возможности человека вне зависимости от жизненных обстоятельств.

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