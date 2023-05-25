Газзаев об отказе Камеруна играть с Россией: «Надо проводить матчи против молодежной команды или второй сборной»

«К сожалению, мы находимся в изоляции, поэтому кто-то с нами играет, а кто-то отказывается. Конечно, сожалеем, что наша сборная не имеет хороших спарринг-партнеров, но в любом случае надо проводить матчи, например, против молодежной команды или второй сборной.
Популярные статьи
- Промес о клипе, в котором говорит по-русски: «Хотел показать голландцам, что Россия очень много значит для меня, передать русскую атмосферу. Здесь я чувствую себя как дома»
- Красные Соболева и Роши в дерби, Медведев взял «Мастерс» на грунте, поражение «Реала» и скандал с Винисиусом, «Боруссия» обошла «Баварию», титул Кокорина и другие новости
- «Истерия и травля Соболева неприемлемы, Саша уже извинился. Готовимся к заседанию КДК, предоставим все материалы». «Спартак» об удалении форварда
Свежие комментарии