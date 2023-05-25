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Газзаев об отказе Камеруна играть с Россией: «Надо проводить матчи против молодежной команды или второй сборной»

Газзаев об отказе Камеруна играть с Россией: «Надо проводить матчи против молодежной команды или второй сборной»

«К сожалению, мы находимся в изоляции, поэтому кто-то с нами играет, а кто-то отказывается. Конечно, сожалеем, что наша сборная не имеет хороших спарринг-партнеров, но в любом случае надо проводить матчи, например, против молодежной команды или второй сборной.

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