Газзаев об отказе Камеруна играть с Россией: «Надо проводить матчи против молодежной команды или второй сборной»

«К сожалению, мы находимся в изоляции, поэтому кто-то с нами играет, а кто-то отказывается. Конечно, сожалеем, что наша сборная не имеет хороших спарринг-партнеров, но в любом случае надо проводить матчи, например, против молодежной команды или второй сборной.