Bloomberg: в команде Трампа обсуждают введение санкций против стран, которые пытаются отказаться от доллара во внешней торговле

Советники экс- и возможно будущего президента США Дональда Трампа обсуждают возможные санкции в отношении стран, которые активно пытаются уйти от использования доллара в внешнеторговых операциях и заменить его национальными валютами или иными финансовыми инструментами.
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