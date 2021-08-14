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Ливни на Кубани подтопили 1344 частных домов и 1683 придомовых территорий

Ливни на Кубани подтопили 1344 частных домов и 1683 придомовых территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Ливни на Кубани подтопили 1344 частных дома и 1683 придомовых территорий в 19 населенных пунктах, также был размыт один участок дороги, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

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