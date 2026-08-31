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10 кружков, 20 репетиторов и никаких игр: 5 ошибок, которые совершают все родители в попытках вырастить из ребенка гения

10 кружков, 20 репетиторов и никаких игр: 5 ошибок, которые совершают все родители в попытках вырастить из ребенка гения

Рассказывает педагог фото: Parents / MidjourneyЕсть родители, которые строят расписание ребенка как производственный план: в понедельник английский, во вторник робототехника, в среду шахматы.

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