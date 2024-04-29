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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Россия нашла ответ Западу на конфискацию своих активов

Россия нашла ответ Западу на конфискацию своих активов. Об этом сообщает китайское издание Sohu. «Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению.

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