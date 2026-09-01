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Синоптик Шувалов: в пятницу в Москве начнется резкое понижение температуры

Синоптик Шувалов: в пятницу в Москве начнется резкое понижение температуры

Осенняя погода придет в Москву и Подмосковье в первые выходные сентября, сообщил 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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