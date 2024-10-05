"Дома разбиты, а подвалы целые". В Угледаре русские бойцы помогают жителям, которые не успели эвакуироваться

Русские военные привозят продукты и воду жителям Угледара, которые ранее не смогли эвакуироваться.Сотни мирных жителей не могут эвакуировать из Угледара – люди прячутся в подвалах, но доставить их в безопасное место у русских бойцов пока нет возможности.
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