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Регионы России

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Ерохин оценил адаптацию Карпукасa в «Зените»

Ерохин оценил адаптацию Карпукасa в «Зените»

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Ерохин прокомментировал процесс адаптации нового игрока команды Артема Карпукасa.

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