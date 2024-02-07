Страна и люди
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Страна и люди

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Многонациональные новости:В Рязани армянские мошенники чуть не своровали 20 тонн мороженного мяса.

Многонациональные новости:В Рязани армянские мошенники чуть не своровали 20 тонн мороженного мяса.

artut.pirogov Для того, что провернуть такое крупное дело, многонациональные бандиты прибегли к схеме "треугольник" - взяли данные реального перевозчика на АТИ (биржа грузоперевозок) и создали на их основе фейковый аккаунт (далее фейки), где указали похожую электронную почту и свой номер телефона.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
И когда этому придет конец?????
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18 час.

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