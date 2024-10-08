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В Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии закрыли еще одну школу

В Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии закрыли еще одну школу

Учеников перевели на дистанционный формат обучения до 17 октября.В Екатеринбурге 8 октября из-за вспышки пневмонии закрыли 178-ю школу.

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