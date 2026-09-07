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Как России не проиграть логистическую войну Украине

Как России не проиграть логистическую войну Украине

На протяжении многих предыдущих десятилетий снабжение крупных армейских группировок строилось на концепции создания мощных стационарных хабов.

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