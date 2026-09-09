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АЛУФЬЕВО

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Попеть под гитару и почитать стихи приглашают на «подъездник» в ДК «Темп»

«Ламповый подъездник» для творческих людей пройдет в ДК «Темп» 12 сентября в 14:00–16:00. Здесь, на Шенкурском проезде, 3, в особенном пространстве лестничного марша, соберутся любители песен под гитару.

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