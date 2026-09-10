"Роснефть" поддержала проведение национального праздника на Ямале

В поселении лесных ненцев Харампур на Ямале при поддержке «Харампурнефтегаза» прошел фестиваль национальных видов спорта, сообщает пресс-служба «Роснефти».
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