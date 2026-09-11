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Рязанские новости

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В Рязанской области пропал 77-летний Геннадий Бучкин

В Рязанской области пропал 77-летний Геннадий Бучкин

Пропавший нуждается в медицинской помощи.Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области сообщает о пропаже 77-летнего Геннадия Николаевича Бучкина.

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