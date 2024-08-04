Аналитик Беляев: Резервы для более активного использования госдолга у РФ есть

Россия за 2024 год вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения. Это говорит лишь о том, что этот инструмент экономики не дорабатывается, уверен кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
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