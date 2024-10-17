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Новая тактика - Белоусов заварил "котёл" в Курской области: Сырский бросил на курян 50 тысяч человек. Все они обречены?

Новая тактика - Белоусов заварил "котёл" в Курской области: Сырский бросил на курян 50 тысяч человек. Все они обречены?

Планомерное продвижение ВС России в Курской области продолжается. Окружение сил противника состоялось, таким образом, следует констатировать, что министр Белоусов "котёл" заварил.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
так  вроде  говорили  в начале  диверсия  .   сам  президент  нам говорил  ?  а он  не может  врать .  а здесь    50  тыс .  целая  армия  .  так  кто врет ?
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