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Царьград

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Департамент транспорта предупредил о пробках в Москве вечером 16 сентября

Департамент транспорта предупредил о пробках в Москве вечером 16 сентября

Департамент транспорта Москвы информирует о возможных затруднениях движения 16 сентября вечером на центральных дорогах, МКАД и ТТК.

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