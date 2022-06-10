Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю вручили российские паспорта семье из Донецкой Народной Республики

В Перми в канун Дня России семья из Донбасса принесла Присягу на верность российскому государству. Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю вручили супругам паспорта граждан Российской Федерации и подарили Конституцию Российской Федерации.