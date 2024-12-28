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Петербургский дневник

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Беглов поздравил с наступающим Новым годом воспитанников дома-интерната в Павловске

Беглов поздравил с наступающим Новым годом воспитанников дома-интерната в Павловске

Губернатор проверил, как работает здоровительный центр «Дом здоровья» Губернатор Петербурга приехал поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников и педагогов дома-интерната № 4 в Павловске.

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