Беглов поздравил с наступающим Новым годом воспитанников дома-интерната в Павловске

Губернатор проверил, как работает здоровительный центр «Дом здоровья» Губернатор Петербурга приехал поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников и педагогов дома-интерната № 4 в Павловске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии