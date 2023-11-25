Lidovky: Чехия попросит продлить разрешение ЕС на импорт топлива РФ

Обозреватели газеты Lidové noviny указали на тот факт, что Чехия может поддержать призыв Словакии продлить разрешение Европейского союза на импорт нефтепродуктов из Российской Федерации, иначе в государстве подскочат цены на топливо.
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