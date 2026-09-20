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Боец Царукян получил бонус за лучшее выступление вечера на турнире UFC 331

Боец Царукян получил бонус за лучшее выступление вечера на турнире UFC 331

Второй номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян получил бонус за лучшее выступление вечера в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 331 в Лос-Анджелесе.

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