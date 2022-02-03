Эксперимент по маркировке электронных сигарет начнется в России с 15 февраля

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в России эксперимента по маркировке электронных сигарет и картриджей для них, пилотный проект пройдет с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
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