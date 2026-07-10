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Семин перечислил, кто может победить на ЧМ-2026

Семин перечислил, кто может победить на ЧМ-2026

По мнению специалиста, важнейшим станет матч, если в нем встретятся французы и испанцы.фото: x.com/FIFAcomСборные Аргентины, Франции и Испании являются основными претендентами на победу в чемпионате мира.

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