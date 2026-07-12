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Царьград

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Нижний Новгород накроет суперциклон: до 27 мм осадков за день

Нижний Новгород накроет суперциклон: до 27 мм осадков за день

В воскресенье, 12 июля, погодные условия в столице Приволжья существенно ухудшатся. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», именно на эту дату приходится пик суперциклона, образовавшегося в результате слияния двух атмосферных вихрей.

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