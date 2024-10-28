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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петер Шмейхель: «МЮ» – самое сложное место в мире для игры. Не обязательно быть лучшим футболистом, но ты должен быть ментально сильным – давление здесь неумолимо»

«Конечно, тренеру нужны деньги, но он должен покупать игроков, которые подходят клубу. «Манчестер Юнайтед» – это, наверное, самое сложное место в мире для игры в футбол.

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