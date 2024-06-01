Студенты - об участии в продвижении референдума: "Нам нужно учиться, у нас нет на это времени"

После того как в публичном пространстве появилось письмо Министерства образования с просьбой к университетам продвигать проевропейский референдум, руководители учебных заведений выступили с ответной реакцией.
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