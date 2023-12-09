Умирают в окопах от инфаркта: сколько солдат ВСУ «косит» сердечный приступ и почему Евгения КомароваСогласно последним данным, в украинской армии наблюдается удивительный тренд: новый терминологический подход к описанию потерь.
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