МВД проверит стычку актера "Уральских пельменей" с подростками

Известия/Андрей Эрштрем Полиция приступила к проверке информации о конфликте актера шоу "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова с подростками, который произошел в переходе метро в Екатеринбурге, сообщил 11 марта начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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