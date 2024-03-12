МВД проверит стычку актера "Уральских пельменей" с подростками

Известия/Андрей Эрштрем Полиция приступила к проверке информации о конфликте актера шоу "Уральские пельмени" Дмитрия Соколова с подростками, который произошел в переходе метро в Екатеринбурге, сообщил 11 марта начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.