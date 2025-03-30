«Мы видимся дома»: Катерина Ковальчук о семейной жизни с Гариком Харламовым и секрете его похудения

В прошлом году актриса Катерина Ковальчук вышла замуж за шоумена Гарика Харламова. Артистка довольно редко делится деталями личной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Муж-наркоман, убийство короля шансона и кризис в браке с бизнесменом: любовные трагедии Ирины Круг
- Цыганова: «Букет Ефремова — убийца, наркоман и алкоголик. Ничем хорошим его освобождение не закончится»
- Подруга модели Ковальчук, брошенной умирать в Дубае: «Там пытаются замять дело и подстроить все так, что виновата Маша»
Свежие комментарии