❗️⚡️Американская компания HawkEye 360 в рамках контракта с Военно-воздушными силами США, заключенного в 2024 году, продемонстрировала возможность использования своих спутников радиоразведки, традиционно ориентированных на наземные цели, для наблюдения за другими космическими аппаратами.