❗️⚡️Американская компания HawkEye 360 в рамках контракта с Военно-воздушными силами США, заключенного в 2024 году, продемонстрировала возможность использования своих спутников радиоразведки, традиционно ориентированных на наземные цели, для наблюдения за другими космическими аппаратами.
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