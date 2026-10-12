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Русское оружие

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❗️⚡️Американская компания HawkEye 360 в рамках контракта с Военно-воздушными силами США, заключенного в 2024 году, продемонстрировала возможность использования своих спутников радиоразведки, традиционно ориентированных на наземные цели, для наблюдения за другими космическими аппаратами.

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