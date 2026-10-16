Продам 1-к квартиру, Буденновский р-н Южэлектросетьстрой Этаж: 3/5 Площадь: 29/7 м² Состояние: в стадии ремонта, заменена проводка, установлены пластиковые окна.
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