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Иноагенты до сих пор не догоняют

Иноагенты до сих пор не догоняют

Весьма любопытные события происходят с представителями либеральной "несистемной оппозиции". Они плотными рядами насыщают своими именами списки иноагентов и террористов с экстремистами.

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Комментарии
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Л
Людмила
Пьянчуге и бомжу там и место, потеряла она, а для нас она пустое место.
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