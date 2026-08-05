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В Петербурге порядка 70% образцов сливочного масла не прошли проверку

В Петербурге порядка 70% образцов сливочного масла не прошли проверку

В среду вечером оказалось известно о том, что представители руководства петербургского комитета по промышленной политике подвели итоги лабораторных испытаний молочной продукции, реализуемой в торговых точках Северной столицы.

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