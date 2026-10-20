© Нина Зотина/РИА НовостиВооруженные силы Украины (ВСУ) с начала 2026 года преднамеренно атаковали уже более 280 пассажирских автобусов.
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