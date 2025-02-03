Новая схема каждый месяц: почему WhatsApp популярен у мошенников

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. В результате совместной операции полиции Сингапура и Малайзии задержаны 16 малайзийцев, причастных к международной мошеннической схеме, жертвами которой стали граждане Сингапура.
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