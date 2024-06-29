Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 459 подписчиков

Целый месяц по выходным на МЦД-4 действует измененное расписание поездов

Целый месяц по выходным на МЦД-4 действует измененное расписание поездов

В это время выполняется капитальный ремонт путей на станции Железнодорожная.На месяц по выходным с конца июня по июль на МЦД-4 Горьковского и Киевского направлений действует измененное расписание, в это время будет проводиться капитальный ремонт путей на станции Железнодорожная.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх