Целый месяц по выходным на МЦД-4 действует измененное расписание поездов

В это время выполняется капитальный ремонт путей на станции Железнодорожная.На месяц по выходным с конца июня по июль на МЦД-4 Горьковского и Киевского направлений действует измененное расписание, в это время будет проводиться капитальный ремонт путей на станции Железнодорожная.