Епископ Серафим возглавил Божественную литургию в Барколабовском Вознесенском женском монастыре.

9 января 2024 года, в день памяти апостола от 70-ти Стефана, первомученика, архидиакона, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил Божественную литургию в Барколабовском Вознесенском женском монастыре.
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