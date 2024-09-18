"Набиваю руку": Бакальчук тренировался с оружием за пару дней до стрельбы у офиса Wildberries

"Набиваю руку": несколько дней назад Владислав Бакальчук опубликовал в историях своего личного аккаунта в Telegram фотографии и видео со стрельбой из огнестрельного оружия, в том числе автоматического, передаёт Readovka.
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