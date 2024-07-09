Губернатор Игорь Руденя поздравил учителя Кувшиновской средней школы №2 Оксану Кокину с присвоением почётного звания

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами РФ». Так, звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоена учитель Кувшиновской средней общеобразовательной школы №2 Оксана Кокина.
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