Капремонт двенадцатиэтажки завершился на улице Приорова

В районе Коптево был капитально отремонтирован типовой дом 1962 года застройки на улице Приорова. Об этом сообщает префектура Северного округа со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта столицы.
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