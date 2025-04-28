Бойцам на фронте нужна наша помощь для прорыва обороны и отражения атак врага (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за дроны Mavic 3; за большой набор инструментов, бензопилу и сварочный аппарат компанию «Ротор-М», за инструменты и расходники для ремонта дронов Технофронт «Русской весны».
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