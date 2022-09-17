Страна и люди

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Что делать, если не затопили вовремя, и как вычислить обман недобросовестных коммунальщиков?

Что делать, если не затопили вовремя, и как вычислить обман недобросовестных коммунальщиков?

Отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов и ниже, и заканчивается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 и выше.

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