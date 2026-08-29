Спорт и диета
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Спорт и диета

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Почему тренировки не дают результата: питание до и после занятий

Бывает, приходишь в зал с полной уверенностью, что вот сейчас начнётся прогресс: три занятия в неделю, регулярность, старание — всё на месте.

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