Газета: на Украине поддержали законопроект, позволяющий откупаться от суда

Легализация коррупции на законодательном уровне: депутаты пробивают дно © РИА Новости Александр Демьянчук Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На Украине взяточники скоро смогут откупаться от суда, пишет "Газета".
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