Стамбульские переговоры с Украиной вновь в информповестке - то Мединский, то Песков о них вспомнит.
Зачем Россия напоминает о Стамбульских переговорах
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Олег Орлов
Переговоры тогда имеют вес, когда все предыдущие договоренности соблюдаются... Когда у власти остаются те, кто непоколебимо готов исполнять то, что было не на словах, а даже на бумаге изложено... А иначе это не переговоры а заштатное балабольство- создание иллюзии бурной деятельности...
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