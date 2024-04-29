Зачем Россия напоминает о Стамбульских переговорах

Олег Орлов

Переговоры тогда имеют вес, когда все предыдущие договоренности соблюдаются... Когда у власти остаются те, кто непоколебимо готов исполнять то, что было не на словах, а даже на бумаге изложено... А иначе это не переговоры а заштатное балабольство- создание иллюзии бурной деятельности...