Марченко с 2+1 – 3-я звезда дня в НХЛ, Райлли с 1+3 – 1-я, Бринк с 1+3 – 2-я

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Подведены итоги очередного игрового дня. Третья звезда – нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Далласом» (6:4).

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